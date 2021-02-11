11 Şubat 2021 Hava ne zaman aydınlanıyor? Güneş ne zaman doğuyor?

Hava ne zaman aydınlanıyor? sorusu merak ediliyor. Güneş doğmadan önce namaz kılmak isteyenler ya da gün doğumunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar bulunuyor. Güneşin doğumu her ilde farklılık gösteriyor. Peki, 11 Şubat 2021 hava ne zaman aydınlanıyor? Güneş ne zaman doğuyor?

Hava ne zaman aydınlanıyor?Güneş ne zaman doğuyor? Gün doğumunu kaçırmak istemeyen kişiler, havanın saat kaçta aydınlandığını araştırıyor. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılmak isteyen kişiler, güneşin ne zaman doğduğunu bilmek istiyor. Türkiye'de güneşin doğuşu illere göre değişmektedir. Hava ne zaman aydınlanıyor? Güneş ne zaman doğuyor? sorusunun cevabı detaylarda!

HAVA NE ZAMAN AYDINLANIYOR? GÜNEŞ NE ZAMAN DOĞUYOR?

Türkiye'de bulunan iller güneşin doğuşu farklılık göstermektedir. Bunun sebebi coğrafi konum ile ilgilidir. Diyanet İşleri Başkanlığı güneşin doğum saatlerini resmi sitesi üzerinden paylaştı.

Buna göre İstanbul'da 06.31'de Ankara'da 06:15'de İzmir'de ise 06:38'de güneş doğuyor.