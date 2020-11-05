11. sınıf öğrencisi roman yazdı
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11. sınıf öğrencisi roman yazdı

05.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:45
11. sınıf öğrencisi roman yazdı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Rabia Yavru, yazdığı 197 sayfalık romanla ilgi odağı oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Rabia Yavru, yazdığı 197 sayfalık romanla ilgi odağı oldu.

Küçük yaştan itibaren kitap okuyan Rabia hayalinin bir gün gerçekleşmesi umudu ile bir kitap yazmaya başladı. Hayalinin, yazdığı romanın kitap olarak basılması ve okuyucularla buluşması olduğunu söyledi. 16 yaşındaki yazar adayı Rabia Yavru, Ortadoğu ve Doğu Türkistan'daki zulmün altını çizmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ve romandaki kahramanı Soyi'nin macerasını anlattığını söyledi. Roman yazmaya küçük yaştan itibaren başladığını ifade eden Rabia Yavru, "İstanbul doğumluyum Samsun Vezirköprü'de yaşıyorum. Küçük bir yer olduğu için burada fazla bir imkanım olmadığını düşünüyorum. O yüzden kendi çabamla bir yere gelmek istiyorum. Küçük yaştan beri gelen bir ilgim var yazı yazmak. İkinci sınıfa giderken bir yazar bu kütüphanede bir kitabımı imzalamıştı ve o gün bende dedim ki, bir gün benimde bir romanım olacak ve okuyucularımın kitaplarını ben de imzalayacağım. İlk olarak şiir yazarak başlamıştım, yazmamın en büyük nedeni okuduğum romanlardı. O romanlarda bana yazmayı iten bir duygu vardı hep. Okul yarışmalarında kompozisyonlar yazdım. Şiir yazmak beni tatmin etmiyordu, o yüzden roman yazmaya başladım. Roman yazmak bana korkuda veriyordu. Asla sonunu getiremem diye düşünüyordum. Bu romanımı 9. sınıfta yazmaya başladım ve bir yıl gibi bir sürede bitirebildim. Kitabım şuanda basıma hazır bitirdiğim için çok mutluyum. Romanımı okuyacaklar çok beğenecekler buna eminim. Kendi imkanlarım dahilinde romanımı bastıramayacağım için birilerinin bana sponsor olup kitabımın basılmasını istiyorum" dedi.

16 yaşındaki yazar adayı Rabia Yavru, "Son Yıldız Diriliş" ismini verdiği romanının kitap olarak basılmasını ve kitap severler ile buluşmasını istiyor. Romandaki kahramanı Soyi'nin macerası yaşadığı ilçede şimdiden merak konusu haline geldi. - SAMSUN

11. sınıf öğrencisi roman yazdı
11. sınıf öğrencisi roman yazdı
11. sınıf öğrencisi roman yazdı
11. sınıf öğrencisi roman yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
DİLEK: maşallah senin gibi evlatlarımızın sayısı artar inşallah
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