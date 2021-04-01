11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi
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11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi

Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

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Kırklareli'den Bulgaristan'a geçen 11 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a kaçan 11 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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