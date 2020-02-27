11. Şanlıurfa kariyer günleri başladı
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11. Şanlıurfa kariyer günleri başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinasyonunda, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Artı Fuarcılığın katkılarıyla Üniversiteleri öğrencilerimizle buluşturdu.

27.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:08
11. Şanlıurfa kariyer günleri başladı

öğrencilerimizin üniversite hayatlarında yön bulmaları maksadıyla düzenlenen 11. Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'nın açılışı 35 Üniversitenin katılımıyla yapıldı.

Konferans ve Sergi Salonunda yapılan fuarın açılışı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Polat, Şanlıurfa Gençlik ve İl Müdür Vekili İbrahim Halil Alp, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, STK Temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

2 gün sürecek olan 11. Şanlıurfa Üniversite Tercih ve Kariyer Fuarı'nda öğrencilerimiz, gelecekleri ile ilgili en önemli tercihlerden biri olan meslek ve üniversite seçiminde yol gösterecek olan, hayalini kurduklarıüniversitelerin stantlarını gezerek tanıma imkanı bulacaklar.

Kaynak: Bültenler

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