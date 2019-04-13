11 Saniyede Kılçıksız Balık! İstanbul'da Sokağın Vazgeçilmez Tadı Uskumru

İstanbul, Karaköy'de bulunan Tufal Balıkçılık'ın sahibi Tufan Osman Bekdemir, "25 yıldır bu işin içerisinde yer alıyoruz. Çocukluktan beri bu işi yapıyoruz, babadan gelme bir iştir. 11 saniye gibi rekor bir sürede balığın tüm kılçıklarını alıyoruz. İşte bu farkımız insanları bize getiriyor. " dedi.

"11 SANİYEDE REKOR KIRDIK"

Tufan Osman Bekdemir, "Balıklarımızı günlük olarak yapılıyor. Norveç uskumrusu olarak satıyoruz. Günlük olarak tüketildiğinde çok lezzetli oluyor. Bunu kömür ızgarada yapıyoruz, kılçıktan tamamen ayırıyoruz. 11 saniye gibi rekor bir sürede tüm kılçıklarını alıyoruz. İşte bu farkımız insanların damaklarında unutulmayacak bir lezzet bırakıyor." diye konuştu.

"MÜŞTERİ DEĞİL, MİSAFİR OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bekdemir, "Mekanımızda iç kısımda 25 kişiyi, dışarıda 60 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Gelecekte amacımız bu sektörde tanınan, anılan bir yer olmak istiyoruz. Biz, bize gelenleri müşteri olarak değil, misafir olarak görüyoruz. Bize gelen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.