11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'
Şırnak Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor.
14.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:54
Şırnak Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. Keldani çiftin oğulları İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, euronews'e konuştuView on euronews
Kaynak: Euronews.com