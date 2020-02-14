11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'
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11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'

Şırnak Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor.

14.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:54

İlçesi'ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana alınamıyor. Keldani çiftin oğulları Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, euronews'e konuştuView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: 11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'
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