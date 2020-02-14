11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'
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11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'

Şırnak Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril’den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. Keldani çiftin oğulları İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, euronews'e konuştu

14.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:47
11 Ocak'tan beri kayıp olan Keldani çiftin oğulları Papaz Diril: 'Kaçırıldıklarını düşünüyorum'

ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril'den 11 Ocak tarihinden bu yana alınamıyor.


Olayın hemen sonrasında kayıp çifti bulmak için Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla havadan ve karadan arama faaliyetleri yapıldı. Ancak bu çalışmalar kötü hava koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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