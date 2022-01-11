11 Ocak Salı yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? TV'de hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı
11 Ocak Salı TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 11 Ocak Salı TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Sahte Kabadayı
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan (Özel Bölüm)
- 22:20 Otel Artemis
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Ip Man 4: Final
- 22:15 Yargı
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Tehlikeli Görev
- 22:00 Tehlikeli Görev
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 23:00 Umudumuz Şaban
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile" (Altyazılı)
- 22:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 01:40 3'Te 3
- 02:50 Sıradan Birkaç Gün
- 04:00 Seksenler (Altyazılı)
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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