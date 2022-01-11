11 Ocak Salı yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? TV'de hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

11 OCAK SALI YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (Özel Bölüm)

22:20 Otel Artemis

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Ip Man 4: Final

22:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Tehlikeli Görev

22:00 Tehlikeli Görev

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Umudumuz Şaban

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile" (Altyazılı)

22:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

01:40 3'Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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