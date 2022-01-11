11 Ocak Salı 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 11 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

11 OCAK 2022 SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Ocak Salı koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Veriler için tıklayınız

Güncel 11 Ocak tablosu şu şekilde:

11 OCAK SALI KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Ocak korona tablosu açıklandı.

11 OCAK SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

11 Ocak Salı günü 430.253 kişiye test uygulanmıştır.

11 OCAK SALI GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

11 Ocak Salı 430.253 kişiye uygulanan testten 74.266 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

11 OCAK SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Ocak Salı günü 137vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

11 OCAK SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

11 Ocak Salı günü 39.226 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

10 OCAK PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Ocak korona tablosu açıklandı.

10 OCAK PAZARTESİ KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

10 Ocak Pazartesi günü 403.104 kişiye test uygulanmıştır.

10 OCAK PAZARTESİ GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

10 Ocak Pazartesi 403.104 kişiye uygulanan testten 65.236 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

10 OCAK PAZARTESİ KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

10 Ocak Pazartesi günü 141 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

10 OCAK PAZARTESİ KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

10 Ocak Pazartesi günü 38.242 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!

2022

OCAK

1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka

3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka

4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka

5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka

6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka

7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka

8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka

10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka