11 Ocak Pazartesi okullar açıldı mı? Okullar bugün açılıyor mu? Öğrenciler bugün İstiklal Marşı mı okuyacak?

11 Ocak Pazartesi gününe İstiklal Marşı ve bayrak töreni ile başlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler için soru işaretlerine neden oldu? Peki, 11 Ocak Pazartesi okullar açıldı mı? Okullar bugün açılıyor mu? Öğrenciler bugün İstiklal Marşı mı okuyacak? İstiklal marşı nerede okunacak?

Okullar bugün açılıyor mu sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği duyuru ile birlikte pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. 11 Ocak Pazartesi gününe İstiklal Marşı ve bayrak töreni ile başlanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler için soru işaretlerine neden oldu? Peki, 11 Ocak Pazartesi okullar açıldı mı? Okullar bugün açılıyor mu? Öğrenciler bugün İstiklal Marşı mı okuyacak?İstiklal marşı nerede okunacak? İşte detaylar haberimizde...

11 OCAK 2021 OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak' denildi.

11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi:

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak.

Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak."