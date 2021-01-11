11 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2917245

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, SENCER, SIĞLA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZGEM, ÖZGÜN, ÖZLER, ÜRGÜP, İLKNUR sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, AFRA, ALPEREN, ALPTEKİN, ALTINDAL, ALTINÖZÜ, ALİCENAP, ALİYE, ASLANTAŞ, AYÇİÇEK, AZADE, AZİME, AZİMLİ, AĞADERE, BAHARDALI, BATU, BELİĞ, BİHTER, BİLGEN, CANBERK, CAVİDAN, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, CİRİT, DEMİRAY, DİLBER, ERGÜL, ERGÜNER, ERGİN, ERSEN, FATİH, FERİT, FINDIKZADE, GAZA, GAZEL, GÖL, GÜLNAME, GÜLSULTAN, GÜLZAR, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KADİR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUL, KÖSE, LİLA, MEHPARE, MU bölgelerinde 11/01/2021 03:00:00 - 11/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918352

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917300

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk/ TAŞOLUK mah AKBABA, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917187

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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