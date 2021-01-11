11 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Ocak Pazartesi Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

11 Ocak Pazartesi günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 11 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. 11 Ocak Pazartesi Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 11 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!