11 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
11 Ocak Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
11 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257438)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk/ MENDERES mah ATIŞALANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268962)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN,TURGUT BİNGÖL,GÜVERCİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268885)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BUĞDAY,ESEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271074)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277342)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,FUŞTAN,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA,DOĞANBEY,ORTA SELVİ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282835)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277337)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah SAKARYA,SANSAR,SÜMEYYE,TERAKKİ,ÖNCÜ,ÖNER sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283321)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA,OFLU,TERAKKİ,ÇELİKLER sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283322)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,KOCASİNAN,KOCASİNAN 1.,KOCASİNAN 2.,KOCASİNAN 3.,KOCASİNAN 4.,KOCASİNAN 5.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5.,MEHMET AKİF ERSOY,MİTHATPAŞA 1,TEVFİK FİKRET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279701)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,KOCASİNAN,KOCASİNAN 1.,KOCASİNAN 2.,KOCASİNAN 3.,KOCASİNAN 4.,KOCASİNAN 5.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5.,MEHMET AKİF ERSOY,MİTHATPAŞA 1,TEVFİK FİKRET sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279709)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ,CAN,DEFİNE,DEMOKRASİ,MARMARA,ÇALIKUŞU,ÇİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290656)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,ALSANCAK ÇIKMAZI,AZİM ÇIKMAZI,AĞAÇALTI,BULUT ÇIKMAZI,CEM,DEĞER,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HAYDAR ALİYEV,HEKİM,KEÇECİZADE,KİREÇ BAYIRI,KİREÇLİ ÇEŞME,MEHMET EFENDİ,MISIR,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,SERİN ÇIKMAZI,SU YOLCU BEKİR,TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU,ÖMÜR TEPE,İSHAK sk/ TARABYA mah ÇAM YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296001)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296021)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1122.,AKDOĞAN,ONUR sk İSTİKLAL cad.Şamlar Azatır Yolu cad. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2292853)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1582.,1624. sk ,1611 sk. , 1603 sk.,1607 sk, 1608 sk, 1609 sk, 1610 sk, 1611 sk, 1612 sk, 1614 sk, 1615 sk, 1616 sk, 1617 sk, 1618 sk, 1619 sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294042)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA,GALİP ESMER,KALENDER,SOLMAZ,TEVFİK FİKRET,VATAN,YAHYA KEMAL BEYATLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296228)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294156)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294192)