11 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

11.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:25

Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim

"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız"

Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız""Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı""İzmir'de yaşamak bana keyif veriyor""Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum""Geçen sezon elimizdeki şampiyonluğu verdik""Göztepe ile şampiyonluk yaşamak güzel olur""Türkiye - İtalya maçı benim için farklı bir durum""İlk maçı benim golümle kazanmak ekstra mutluluk olur"

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Ligin ilk yarısını güzel yerde bitirdik, devam etmek önemli"Beşiktaş maçı şölen olacak""Obertan'ın önemli bir kariyeri var""64 puan sizi şampiyon yapar""Türk futbolunun en büyük sorunu alt yapıdır"

*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇESarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY13.30 Galatasaray Spor Kulübü Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.18.00 Sarı kırmızılılar, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR10.00 Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Trabzon'a dönecek.

HAZIRLIK MAÇLARI15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bursaspor17.00 Antalyaspor - F. Sittard17.00 Medipol Başakşehir - Young Boys

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de ikinci devre heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Bahçeşehir Koleji 15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom 17.30 Pınar Karşıyaka - Teksüt Bandırma BK20.00 Fenerbahçe Beko - Sigortam.Net İTÜ BBHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Çankaya Üniversitesi - Galatasaray14.00 OGM Ormanspor - Botaş14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - İzmit Belediyespor16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Samsun Canik Belediye

VOLEYBOL2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçları oynanacak.19.15 Almanya - Hollanda22.45 Polonya - TÜRKİYE

AVRUPA LİGLERİ15.30 Crystal Palace - Arsenal (Cenk Tosun)17.00 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

18.00 Leicester City - Southampton (Çağlar Söyüncü)

Kaynak: DHA