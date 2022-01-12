11 Ocak 2022 Haberleri
11 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
- Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
- Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
- Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada dalga konusu oldu
- Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
- İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
- 'Kral'dan ince mesaj! Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
- 80 yaşındaki hasta, sokaklarda sedyeyle taşındı
- Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi
- Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı
- TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
- Kemal Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
- Görenler telefonuna sarıldı! Fenerbahçe'nin hoca adayı maça geldi
- Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı! Hakimlikteki ifadesi ayrı olay
- Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti
- Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, iş insanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi
- Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
- Trafikte çıkan tartışmada aracın önünü kesip, sürücüsünü vurdu
- POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı
- İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?
- Yürekler paramparça! Konyaspor'un Ahmet Çalık videosunu paylaşmayan kalmadı
- Kazakistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıkları korku dolu anları anlattı
- Tarkan'dan duygusal Enes Kara paylaşımı! Anne ve babalara seslendi
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi
- Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme
- Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu
- Yalnız yaşayan ağabeyinden haber alamayan kadın ortalığı ayağa kaldırdı! Ağabeyi yatağından çıktı
- Son Dakika: Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 29 kuruş zam geldi
- Türkiye Enes Kara'nın intiharını konuşurken çok tartışılacak 'yurt' anketi
- Kendilerine polis süsü verip evdekileri gasp etmeye çalışan şahıslar bir kişiyi de öldürdü
- İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri
- CHP ve AK Partili belediyelerin afiş savaşı! Biri asıyor, diğeri indiriyor
- Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı
- Otomobil köprüden dere yatağına uçtu! Karı-koca hayatını kaybetti
- Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi! Dinleyenlerin tüyleri ürperdi
- Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu
- Kirasını arttıran ev sahibine sinirlenip, satırla apartmanda dehşet yaşattı
- Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
- Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı! Hayvancılardan büyük tepki var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet