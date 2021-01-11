11 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
11 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:45 Süper Lig Özetler
08:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:40 Almanya Bundesliga Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Spor Kitaplığı
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Gündem Futbol
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Adana Demirspor - Menemenspor
19:15 Dakika Skor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com