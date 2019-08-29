11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açılıyor

29.08.2019 16:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Kurtuluş Camisi'nin yakında hizmete açılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyazgül, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Caminin yapımında çalışan işçilere tatlı ikram eden Başkan Beyazgül, "Bugün 11 Nisan Kurtuluş Camimizi gezdik. Camimizdeki tüm çalışmalar şu anda bitme aşamasında. Gerek yapımı olsun, gerekse işlemeleri olsun gayet güzel olmuş. Öncelikle camimizin yapımında büyük emekleri geçen bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey'e teşekkür ediyoruz. Camimiz çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine açılacak. Alt kısmında sosyal üniteler yer alıyor. Burada Kur'an kurslarımız ve dini eğitimlerimiz olacak. Şanlıurfamız için hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA