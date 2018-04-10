11 Nisan Etkinlikleri Kurtuluş Müzikali ile Devam Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Kültür gecesi ve kurtuluş müzikali' ile devam etti.

Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Urfalıların yoğun ilgi gösterdiği Kültür Gecesi ve Kurtuluş Müzikalini gerçekleştirdi.

Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa Halk Oyunları ekiplerinin gösterileriyle başlayan gece Şanlıurfa Şehir Tiyatrosunun, kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı tiyatro oyunu ile son buldu. İzleyicilerin beğenerek takip ettiği geceye Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatana çok şey borçlu olduklarının altını çizerek gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çiftçi, "Millet olarak toplum olarak hiçbir zaman kuvvetsiz kalmayacağız, ne zaman ki bu topraklar kuvvetsiz kaldı bu topraklara göz dikenler çok oluyor o zaman bizler de önce birlik beraberlik daha sonra düşmeden ait olmak durumunuzdayız. Vatan tehdit altına girmeden bu güzel toprakları hep birlikte savunmak durumundayız ve savunuyoruz da 15 Temmuz da göz diktiler Milletimiz bu topraklara göz dikenlerin karşısında durdu ve hiçbir zaman geçit vermedi. Şanlıurfa olarak ecdadımız ile ne kadar gurur duysak azdır imkansızlıklar içerisinde kurtuluş mücadelesini başlattılar. Kuva-yi Milliye hareketini ordusu tükenen Osmanlı Devletinde el birliği ile gerçekleştirmek kolay değildir ama cesaretli davrandılar kahraman oldular şehit verdiler ve bu kutsal toprakları bu güzel şehri 12 bin yıllık kutsal şehri bizlere emanet ettiler. Bizler gece gündüzde çalışsak haklarını ödeyemeyiz. Tüm şehitlerimize; Çanakkale de, Kurtuluş savaşında, Kuva-yi Milliye de, 11 Nisan 1920 Şanlıurfa Kurtuluşun da, 12 İkiler, 15 Temmuz şehitleri, Afrin şehitleri hepsine Allahtan Rahmet diliyorum. Bu vatana çok şey borçluyuz ne yapsak borucunu ödeyemeyiz, yapacağımız tek şey iyi çalışacağız fazla çalışacağız dürüst olacağız birbirimizi seveceğiz ve bu vatanı ilelebet yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Çiftçi'den şehit hassasiyeti

Ülkede şehit haberlerinin olduğu bu dönemde sade programlar düzenlediklerini belirten Çiftçi, "Bu yıl büyük konserler yapabilirdik ama çok yakın bir tarihte Zeytin Dalı Hareketinde, Fırat kalkanında, terörle mücadelede şehitlerimiz oldu. Gerek vatan içerisinde gerek vatan dışında bu toprakları rahat bırakmıyorlar ve sizler de bunun farkındasınız ama inşallah bundan sonraki kutlamaların coşkulu geçmesini temenni ediyorum. Bu yıl biraz daha sade ve tarihimizle ilgili programlar yapıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA