11 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› 11 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haber
İstanbul, Güncel

11 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

11.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:45
11 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.04.2020 14:00 - 11.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2432503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432503)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.04.2020 13:00 - 11.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, FERMAN, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432222) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432222)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.04.2020 11:00 - 11.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, FERMAN, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432219) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432219)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.04.2020 09:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SEVGİ sk/ MERKEZ mah BİLGİ, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432566) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432566)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.04.2020 14:00 - 11.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, FERMAN, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432223) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432223)

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 11.04.2020 09:00 - 11.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1087., 1092., 1098., 1099., 1102., 1103., 1105., 1110., 1110/2., 1110/3., 1110/4. sk/ KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., GENERAL ALDOĞAN sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2430807) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430807)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., ABDİ İPEKÇİ, GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2431992) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2431992)

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, BANKACILAR, CELALBEY, HAMİDİYE, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk/ RÜSTEMPAŞA mah KETENCİLER, MARPUÇÇULAR, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHMİS, YENİ CAMİİ sk/ TAHTAKALE mah SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432229)

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.04.2020 12:00 - 11.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2431993) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2431993)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.04.2020 13:00 - 11.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce ŞEHİTLER mah 2603., 2615., AKÇAAĞAÇ, BİBERİYE, CUMHURİYET, EĞİTİM, KAVAK, KİRAZLI, MAUN, YAYLA, MEŞE, OKALİPTUS, OKUL, SABA, TERSLALE, ZEYTİN, ÇINAR, İNCİ sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2430860) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430860)

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 11.04.2020 14:00 - 11.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TOPKULE ASKERİ KIŞLASI bölgesinde, Yatırım Çalışması (2432203) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432203)

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.04.2020 09:00 - 11.04.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk/ KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2433509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433509)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.04.2020 18:30 - 11.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk/ KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2433513) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433513)

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.04.2020 09:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432622) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432622)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.04.2020 12:00 - 11.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2432623) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432623)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 11.04.2020 15:00 - 11.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, YAŞAR DOĞU sk/ VATAN mah ELMAS, SERDAR sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2433470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433470)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 11.04.2020 12:00 - 11.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah MARMARA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2433469) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433469)

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 11.04.2020 09:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2433262) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433262)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2433466) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433466)

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 11.04.2020 11:00 - 11.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432090)

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.04.2020 02:00 - 11.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk/ HARAÇÇI mah AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, BEYLER, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, KUTLUKHAN, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SÜMER, TERZİ, TILSIM, TINAZ, UTKU, UYUM, YAVUZHAN, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk/ İSLAMBEY mah BAHARİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2432044) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432044)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.04.2020 05:00 - 11.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ŞENDOĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2433158) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433158)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Haber
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Haber
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haber
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Haber
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haber
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Simge Sağın Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: 11 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 09:58:32. #1.15#
title