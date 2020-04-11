11 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Gizli Gerçekler 02:05 Yeni Gelin 03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 04:45 Aşk Laftan Anlamaz 04:47 Yeni Gelin 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 13:00 Kuaförüm Sensin 13:00 Canım Kardeşim 14:30 Canım Kardeşim 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:15 Gizli Gerçekler 23:45 11 Eylül Kaynak: InterSinema.com