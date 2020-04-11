11 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
01:00 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
02:45 Gelinim Mutfakta
05:15 Akasya Durağı
06:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hayat Tamircisi
14:00 Çarkıfelek
15:45 Çarkıfelek
16:15 Arka Sokaklar
17:00 Hayat Tamircisi
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Umudumuz Şaban
20:15 Arka Sokaklar
21:45 Son Silah
23:30 Son Silah
Kaynak: InterSinema.com