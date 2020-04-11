11 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Haberleri
01:15 Gece Görüşü
04:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
06:00 Güne Merhaba
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:45 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
12:00 Haber
13:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
15:00 Haber
15:30 Klinik
16:00 Haber
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
18:00 5N1K
20:00 Akıl Çemberi
21:00 CNN TÜRK Masası
Kaynak: InterSinema.com