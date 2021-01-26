11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
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11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Covid-19 salgını ile müze ve ören yerleri ziyaretleri askıya alınırken, sanal müzeler vatandaşların uğrak noktası oldu. Pandemi döneminde sanal müzeler 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Covid-19 salgını ile müze ve ören yerleri ziyaretleri askıya alınırken, sanal müzeler vatandaşların uğrak noktası oldu. Pandemi döneminde sanal müzeler 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, müzeler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl müzeler ile alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdı. Sanal müzeler ile çıkan haber adedi ise 824 olurken, Göbeklitepe ve Troya Müzesi, haberlerde ön planda oldu.

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle son açıklanan 2019 verilerine göre Türkiye'de müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 35 milyon 48 bin 417 olarak belirlendi.

2019 yılındaki bu ziyaretlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 24 arttığı kaydedildi. 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ile fiziksel ziyaretlerin yerini sanal müze ziyaretleri alırken, sanal müze atağıyla birçok ziyaretçi evlerinden müzeleri gezme fırsatı elde etti.

Kaynak: Tourism Today

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