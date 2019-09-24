11 Milyon Fidan Dikim Etkinliğinin Toplantısı Yapıldı

24.09.2019 17:25

Kırşehir'de, 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" kapsamında Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.



Toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, orman bakımından fakir olan ilimizde, bu etkinliği orman varlığımızı artırmaya yönelik bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.



Etkinliğin, kamuoyunun çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Ülkemiz genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenmektedir. Kırşehir'de bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, bu konuda üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmelidir. Yapılan çalışmalarla şehrimizin orman varlığının daha da artmasına hep birlikte katkı sunmuş olacağız" dedi.



Toplantı, katılımcıların etkinlik hakkında bilgilendirilmesi ve yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA