25.10.2019 12:34

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve ülke genelinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği kapsamında Safranbolu'da gerçekleşecek fidan dikim programının koordinasyon toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Safranbolu Emniyet Müdürü Osman Gül, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Aydın ile ilgili birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Safranbolu'da 11 Kasım günü üç ayrı noktada yaklaşık 20 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Ovacuma ve Yazıköy köylerinde iki ayrı noktaya yaklaşık 10 bin adet çeşitli türdeki fidanları dikeceklerini belirten Ürkmezer, "Ayrıca Bartın yolu üzerindeki Beştepeler alanında 10 bin lavanta fidanını toprakla buluşturarak bu alanda bir lavanta bahçesi oluşturacağız. Safranbolu'nun daha yeşil hale gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA