11.11.2019 22:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:39

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

KAHRAMANKAZAN

İmrendi Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikme töreni

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal'ın konuşması

ÇUBUK

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen detay görüntüler

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirilen fidan dikme programı

Öğrencilerin ve katılımcıların fidan dikmeleri

AYBÜ Rektörü İbrahim Aydınlı ile röportaj

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş' ile röportaj

Katılımcılara rektörüm ve mahalle muhtarların gözleme ikramlarından detay görüntüler

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

ANKARA (AA) – Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Ankara'nın Çubuk ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi ile Çubuk Yerleşkesinde Çubuk Orman İşletme Şefliği öncülüğünde düzenlenen programda, 4 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, Belediye Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan'ın da katıldığı programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerindeki çapalarla 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturup suladı.

Şenlik havasında geçen program öncesi orman mühendisleri tarafından fidanların nasıl dikileceği konusunda katılımcılara bilgi verilirken, Dumlupınar, Melikşah ve Kızılca mahalleleri muhtarları da gözleme ikram ederek programa katkı verdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde gerçekleştirilen programa üniversite olarak destek verdiklerini söyledi.

Programın sonunda rektör Aydınlı öğrencilere ve çalışanlara elleriyle gözleme ikram etti.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

ANKARA (AA) – Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına Kahramankazan da 3 bin fidanla katıldı.

İmrendi Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından fidanların dikileceği alana geçen vatandaşlar buradaki çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikimi öncesi görevliler fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verdi.

Ellerinde dövizler, boyunlarında kartondan çam fidanlarıyla ağaçlandırma sahasına gelen ana sınıfı öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte fidan dikti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yıldırım, yeşil alanları artırmaya yönelik olarak ağaçlandırma faaliyetlerine bundan sonraki yıllarda da devam edeceklerini belirterek, ağaçlandırma sahasında her kurum için bir alan ayırarak daha fazla katılım sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA