11.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:24

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Mardin'in Midyat ilçesinde 35 bin 188 fidan toprakla buluşturuldu.



Midyat İlçe Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde bir araya gelen ilçe protokolü, kurum ve kuruluş yetkilileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar, Sanayi ve Acırlı mahallerinde bulunan boş arazilere fidan dikti.



Kaymakam Tekin Dündar, düzenlenen etkinlik sayesinde ilçelerinin daha yeşil bir görünüme kavuşacağını belirtti.



Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Dündar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 11 milyon fidan inşallah hayat bulacak, toprakla buluşacak. ve yarınlar için nefes olacak. Kamu görevlilerimiz 2 bini bulmakta har bir insan kitlesi, biz ağaç dikmesi için vesile kılacağız inşallah. Dolayısıyla hedefimiz Midyat'ı hem tarihi bir yeri hemde yeşil bir yer haline getirmektir." dedi.

Kaynak: AA