11.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:40

Malatya'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Darende ilçesinde, 30 bin fidan toprakla buluştu.

Darende Şehir Mezarlığı'nda fidan dikiminden önce konuşan Belediye Başkanı İsa Özkan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyasını vatandaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu sevaba ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Yıl içerisinde diktiğimiz fidan sayısı inşallah 400 bini bulacak. Daha yeşil bir Darende için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ilçe Kaymakamı Malik Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, belediye encümenleri ile vatandaşlar fidan dikti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 800 fidanı toprakla buluşturdu

Malatya'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ise Malatya Adliye personelleri ve vatandaşların katılımıyla Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kampanya çerçevesinde 800 fidanı toprakla buluşturdu.

OSB'de bulunan Adelet Ormanı'nda Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanı İzzettin Duman, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Haydar Yılmaz, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Yıldırım, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Engin Şimşek, Akçadağ L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Öner Genç, adliye personelleri, yükümlü ve vatandaşlar fidan dikti.

Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne 3 bin fidan dikildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ise yine kampanya kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde fidan dikiminden önce konuşan Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, fidan dikim kampanyasının ormanlık alanların genişlemesi açısından önemli olduğunu anlattı.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Tahsin Aydın ise fidan dikimi kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

Tüm illerde aynı anda fidanların toprakla buluşacağına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı rekora ortak olmak için buradayız. Bu tarihten itibaren 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanacak 11 Kasım, 7 den 77 ye tüm vatandaşlarımızla ülkemizin dört bir yanında bugün olduğu gibi, geleceğe nefes olmak için bir araya geleceğiz. TİGEM İşletmeleri tarih boyunca kurulduğu her yerde öncelikli olarak ekolojik dengeye önem vermiş, ağaçlandırma çalışmaları yapmış ve toplam 2.3 milyon ağaç varlığına ulaşmıştır. Her yıl yeni fidanlar dikerek bu sayıyı arttıracağız."

Konuşmaların ardından Kaymakam Hulusi Teke, Aydın ve vatandaşlar fidan dikti.

Kaynak: AA