"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) bin 200 fidan dikti.

11.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:50

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir Sen) bin 200 fidan dikti.

genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında yerleşkesine Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası öncülüğünde Memur-Sen yönetici ve üyeleri bin 200 fidan dikti.

Toç Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Erdal Ar, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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