"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kozluk ilçesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Ormanlığındki programa katılan Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam öğrencilerle 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Bilici, çocuklara ağaç sevgisi aşılamanın önemine işaret ederek, "İnşallah bu kampanyaya destek olup buraya gelen sizlerle 10 yıl sonra kendi ellerinizle diktiğiniz ağaçların gölgesinde çay içme fırsatı yakalarız." dedi.

Kaynak: AA