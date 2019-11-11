11.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:44

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde 14 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başlattığı "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesi kapsamında Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli kurumların temsilcileri bir araya geldi.

Katılımcılar, özellikle Dikenli Tabya bölgesinde Sarıkamış Allahuekber Şehitleri anısına çok sayıda sarıçam fidanı dikti.

Vatandaşlardan Oğuzhan Cengiz, programın çevre ve insanlık açısından çok önemli proje olduğunu belirterek, "Program kapsamında Dikenli Tabya bölgesine geldik. Sarıkamış Şehitleri anısına fidanlarımızı diktik. Güzel bir proje, şehitlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Kader Er ise proje kapsamında şehitler için fidan diktiklerini söyledi.

İlçede 9 bin fidanın dikildiği programa, Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, daire amirleri katıldı.

Kağızman

Kağızman ilçesinde de 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler sahne oldu.

Kaymakamı Çınar, güzel bir etkinlikle fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA