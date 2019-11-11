"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

11.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:40

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kurtalan ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 11 milyon fidanın toprakla buluşturma kampanyası kapsamında ilçe genelinde 22 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kampanyada emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA