11.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:31

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Bulanık ilçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Mollakent Köyü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, ülke genelinde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikimi gerçekleştireceğini söyledi.

Bu çalışmadan mutluluk duyduklarını dile getiren Yıldız, "İlimizde, üniversitemizde ve bütün ilçelerde fidan dikimi gerçekleşecek. Her fidan bir nefes diyoruz. Oksijenimizi nefesimize aktarıyoruz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut da etkinlik kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2 bin 200 fidan, okunan duadan sonra toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA