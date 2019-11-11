"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Hacılar ilçesinde 2 bin fidan dikildi.

11.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında ilçesinde 2 bin fidan dikildi.

Serçer Yaylasında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı , Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Haluk Sezen'in saat 11.11'de start vermesiyle katılımcılar "Bugün Fidan Yarın Nefes" diyerek fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA
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