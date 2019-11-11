11.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:48

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde başlatılan program kapsamında, Van'ın Edremit ilçesindeki Kurubaş Mevkisi'nde de etkinlik düzenlendi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, fidan dikim etkinliğine 6 bin kişinin katıldığını söyledi.

Bilmez, "İnşallah bugün ilimizde dikilen fidanlarla orman varlığımız daha da artacak. Bu fidanlar inşallah bölgemizde kardeşliğin, huzurun ve birliğin sembolü olacak. Fidanlar çocuklar tarafından dikiliyor. Bu, aynı zamanda çocukların hayalleri ve umutları olarak da dikiliyor. İnşallah bu fidanlarla çocuklarımızın hayallerini, umutlarını da yeşerteceğiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da etkinliğin tüm Türkiye'de eş zamanlı başladığını anımsatarak, "Bu etkinlik inşallah çocuklarımızın daha güzel nefes almasına da vesile olacak. Çocuklarımız ve gençlerimizle yoğun ilgi gösterdik. Her okul adına küçük bir orman oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Hakkari

Hakkari'deki etkinlik kapsamında vatandaşlar, Vatan Tepesi'nde bir araya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, ülke genelindeki seferberliğin anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Bugünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak kararlaştırıldığını anımsatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Biz de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla 50 bin fidanı dikmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İnsanın, hayvanın, toprağın, havanın ve tüm canlıların dengesini korumak amacıyla biz de kampanya kapsamında bu etkinliği yapıyoruz."

Ardından kent genlinde dikilecek fidanlardan 29 bini, burada belirlenen alanda toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci, asker, polis ve vatandaşlar da katıldı.

Muş

Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali İlker Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, kentin 80 bin ağaca kavuşacağını belirterek, "Bu alanda 8 bin ağaç dikeceğiz. Muhtelif alanlarda dikim yapılıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kampüs alanına 8 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis

Kampanya kapsamında Bitlis genelinde 123 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde, yoğun katılımla fidan dikme etkinliği yapıldı.

Vali Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 9 ayrı bölgede 123 bin fidanı toprağa kavuşturacaklarını belirterek, "İnşallah fidanlarımız tutacak. Bitlis'imiz de bu güzelliklerden nasibini alacak." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri, kamu görevlileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA