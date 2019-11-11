11.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:58

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 462 bin 735 fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki fidan dikim alanında düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeşilliğin zenginlik, tarih, kültür ve inancın bir parçası olduğunu söyledi.

Her konuda yeşile, ağaca, ormana ait güzel hususların yer aldığını ifade eden Nayir, "Yeşil, ağaç, orman; bunlar bizim için çok kıymetli hususlar. Yüzde 43'ü orman olan bir yerde, yüzde 43'ten daha fazlası yeşil olan bir ilde elbette bunun kıymetini bilmemiz, korumamız, geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Övündüğümüz hususlardan biri, yeşilimiz, ormanımız. Bu hususta verilen her faaliyet bizim için kıymetli." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da fidanları toprakla buluşturarak yarınlara nefes olacaklarını kaydetti.

Yavuz, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugünü 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katıldığı törende, konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcisi ile çok sayıda öğrenci, saat 11.11'de birlikte fidan dikti.

Bolu

Bolu'da "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 67 farklı noktada 111 bin 340 fidan toprakla buluştu.

Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde düzenlenen fidan dikme törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, askeri personel, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Bakan Yardımcısı Metin ile Vali Ümit'in günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalarının ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Düzce

Düzce'de 76 farklı noktada 43 bin 210 fidan dikildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, merkeze bağlı Gümüşpınar Köyü Mehmetçik Ortaokulu karşısındaki alanda düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Düzce'nin orman bakımından şanslı bir il olduğunu dile getiren Dağlı, "Yüz ölçümümüzün yüzde 52'si orman. Bunun da yüzde 97'si nitelikli orman durumunda. Gerçekten çok şanslı bir iliz. Buradaki amacımız hem ormanlarımızı korumak hem de yeni ormanları ilimize kavuşturmak." diye konuştu.

Daha sonra Vali Dağlı, öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Gebze ilçesi Pelitli bölgesinde 63 bin fidan dikildi.

Daha önce çıkan yangında tahrip olan bölgede gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Aksoy'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Zonguldak'taki etkinliğe maden işçileri de katıldı

Zonguldak'ta, program kapsamında 86 bin 500 fidan dikildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, kampanyanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.



Bektaş, yeşilin ve ağacın değerini bildiklerini anlatarak, Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Konuşmanın ardından protokol üyelerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi, üniversite, lise ve ilkokul öğrencisi ile vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.



Madenci Yenal Uncu da maden işçisi olarak duyarlılık gösterdiklerini aktararak, "Çocuklarımıza da aynı geleceği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevremizi temiz tutalım, duyarlı olalım. Ormanlarımız bize ömür boyu lazım." diye konuştu.

Bartın



Bartın'da 8 farklı noktada 3 bin 985 fidan toprakla buluşturuldu.



Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini, bu günün sadece 1 gün, 1 haftayla sınırlı olmadığını söyledi.



Güner, etkinliğine katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Vali Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri ile öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.



Törene Belediye Başkanı Cemal Akın ile diğer ilgililer de katıldı.

Karabük

Karabük'te "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 7 farklı noktada 67 bin 700 fidan dikildi.

Karabük Üniversitesi merkez kampüs alanında düzenlenen fidan dikim törenine, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, ile diğer ilgililer, daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Vali Gürel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir rekora imza atılacağını söyledi.



Karabük'te yeşil alanın yaygın olduğunu belirten Gürel, "Geleceğimize daha yeşil bir Türkiye bırakmak hepimizin amacı." dedi.



Daha sonra Vali Gürel, öğrenciler ve protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA