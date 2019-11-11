11.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'na geldi.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi.



Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre de kullanıldı. Akar ve komutanlar, fidan dikiminin ardından, aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

Kaynak: AA