"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

11.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:16

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de fidan dikim etkinliği yapıldı.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında, Rize'de 8 ayrı noktada 69 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Isırlık Tabiat Parkı'ndaki törende konuşan Vali Kemal Çeber, kentin Türkiye'nin en yeşil ili olduğunu söyledi.

Bu anlamlı faaliyeti önemsediklerine işaret eden Çeber, "Her kesimden insan var. Rize'de yaklaşık 3 bin kişi faaliyete katılıyor. Rize'ye yakışanı yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise Türkiye'de orman dokusunu artırmak için hükümetin önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 14 ayrı noktada 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, proje kapsamında bütün Türkiye'de milyonların toprağına ve vatanına bağlılığın ifadesi olarak fidan diktiğini belirtti.

Türk milletinin en önemli özelliğinin toprağı vatan sayması olduğunu vurgulayan Taşbilek, "Şu anda yapılan çalışma da milletin vatanını daha değerli kılması noktasında çok özellikli bir çalışma. Bu değerli çalışma için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, askerler ve polisler ile yaklaşık 500 kişi katıldı.

Artvin

Artvin'de program çerçevesinde 33 farklı noktada 100 bin fidan dikildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'ndeki boş arazide yapılan törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsatarak, "Çevre değerlerini korumak çok önemli. Bu değerleri önemsediğimiz ölçüde ülkemizi gelecek nesillerimiz için daha sağlıklı ve yaşanabilir kılacağız." dedi.

Proje sayesinde her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirten Doruk, çevre hassasiyetiyle etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Törene, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kent protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyünde belediye dolgu alanında fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Giresun'da yaklaşık 116 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Sarıfakıoğulları, "Memleketimizin daha yeşil, daha mamur, daha verimli olması adına çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." dedi.



Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ordu

Ordu'da 103 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesindeki törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 20 yılda önemli adımlar attığını dile getirdi.

Bunlardan en önemlilerinden birinin çevreye yatırım ve duyarlılık olduğuna dikkati çeken Vali Yavuz, dikilecek fidan sayısıyla dünya rekoruna koşulduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından, Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile ilk fidanı dikti.

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, diğer ilgililer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Trabzon

Program kapsamında Trabzon'da 35 noktada 100 bin fidan dikildi.

Trabzon Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, dünya ölçeğinde tarihi bir anı hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarına işaret eden Ustaoğlu, "Günün sonunda ise orman varlığını artırma konusunda dünyaya örnek bu çalışmayla pek çok başarıya imza atan ülkemiz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Böylece hem kampanyanın etki alanı genişleyecek hem de bu konuda çok ciddi bir farkındalığı ortaya koymuş olacağız." dedi.

AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Murat Zorluoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, öğrenciler, gönüllüler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA