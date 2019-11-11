"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

11.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:48

Antalya'da, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında 240 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Alanya ilçesindeki dikim töreninde yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı anda Ankara Yenimahalle Batıkent Çakırlar Mevkisi'ndeki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü bağlantı kurdu.

Çavuşoğlu, bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde bulunduklarını belirterek, "Biraz önce masada ve sahada güçlü olan Türk dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık." dedi.

Kendilerinin de "geleceğe nefes" diyerek öğrenciler ve tüm yetkililerle fidan dikimi yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Antalya'da toplam 203 bin fidan dikmeyi planlamıştık. Vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da arkadaşlarımızla dikmiş olacağız." diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya 400 bin ağacın yakışmadığını, Antalya için milyonları konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antalya çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Biliyorsunuz ağaçlarımızı ve fidanlarımızı o zalimler yaktı. Onun için bizim buraları yeniden yeşile bürümemiz lazım. Dikkat edin 'Boyamamız lazım demiyorum.' CHP'li belediyeler çıkışı nerede buldular, evleri, boyanan yerleri boyamakta buldular. Biz ise doğalı neyse onu yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, mesajı aldığını ve gereğinin yapılacağını dile getirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da yer aldığı törende katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA