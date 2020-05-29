11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası

Rize'nin Pazar ilçesinde Ofçay fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçi, sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde eylem yaptı.

11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası
29.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:44

Rize'nin Pazar ilçesinde Ofçay fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçi, sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde eylem yaptı.

2020 yaş çay sezonunda mevsimlik işçiler birer birer iş başı yapmaya başladı. Rize'nin Pazar ilçesinde faaliyetlerini sürdüren çay fabrikası Ofçay'da çalışan 11 mevsimlik işçi ise sendika üyesi oldukları için işe davet edilmediğini iddia etti. Fabrika önünde yapılan eylemde 11 işçi adına konuşan Öz-Gıda İş Sendikası Şube Teşkilat Başkan Yardımcısı Orhan Topaloğlu, işçilerin 3 gün içerisinde işe yeniden davet edilmesini istediklerini dile getirerek, "Sendika olarak bizler bu şekilde düşünür ve bu yönde hareket ederken üzülerek görmekteyiz ki Of Çaysan işveren ve yöneticileri asla kabul edemeyeceğimiz, müsamaha gösteremeyeceğimiz yol ve uygulamalara tenezzül etmeye çalışmaktadır. Ülke olarak hassas ve zor günlerden geçmekte olduğumuz böyle zamanlarda ilgili her taraf özenli, dikkatli, hukuki ve ahlaki hareket etmek zorundadır. Çay sezonunun açılması ile birlikte mevsimlik çalışanlarımız işe davet edilmiş fakat sendikal örgütlenmede sendikamıza üye olmuş veya aktif mücadele yürütmüş bazı arkadaşlarımıza davet yapılmamıştır. Üstelik birim müdürlerinin 'Siz bunun sebebini bilirsiniz' diye kinayeli konuşmaları kabul edilecek bir üslup ve davranış değildir. Hukuki tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile Of Çaysan işverenini buradan bir kez uyarma gereği duymuştur. Ülkenin kavga değil barışa, kaosa değil düzene, huzursuzluğa değil huzura, çatışmaya değil uyuma ihtiyacı vardır. Rızkı veren Allah'tır. Kimse kimseyi sakın ekmeği ile korkutmaya, işsizlik ve açlık ile terbiye etmeye kalkışmasın. İşe davet edilmeyen arkadaşlarımızın 3 gün içinde işe davet edilmeleri, aksi takdirde sendika olarak yapacağımız her hareket ve eylemin sorumluluğunun işverende olacağının bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fabrika yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. - RİZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Edremit Kazdağları'ndaki köknarı ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknarı ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Özkan Uğur Seren Serengil
Spor Can Bartu Ergin Ataman Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 13:44:53. #1.14#
title