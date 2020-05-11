11 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 11 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

11 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
11.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:58

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 11 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

11 MAYIS TOPLAM TEST SAYISI

11 Mayıs itibariyle toplam test sayısı 1.403.320 olarak gerçekleşti.

11 MAYIS KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

11 Mayıs itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 139.771 olarak gerçekleşti.

11 MAYIS TOPLAM VEFAT SAYISI

11 Mayıs itibariyle toplam vefat sayısı 3.841 olarak gerçekleşti.

11 MAYIS TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

11 Mayıs itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.126 olarak gerçekleşti.

11 MAYIS TOPLAM ENTÜBE SAYISI

11 Mayıs itibariyle toplam entübe sayısı 578 olarak gerçekleşti.

11 MAYIS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

11 Mayıs itibariyle iyileşen hasta sayısı 95.780 olarak gerçekleşti.

11 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 vaka,3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 vaka,3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 vaka,3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 vaka,3.841 vefat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Haber
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi Haber
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Haber
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Hüseyin İnan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: 11 Mayıs Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 22:14:34. #1.15#
title