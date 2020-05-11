11 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
11.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:23
11 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : ŞERİFALİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2020-05-11 08:59:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.