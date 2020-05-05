11 MAYIS ÖNCESİ BERBERLERİN RANDEVU YOĞUNLUĞU
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11 MAYIS ÖNCESİ BERBERLERİN RANDEVU YOĞUNLUĞU

11 MAYIS ÖNCESİ BERBERLERİN RANDEVU YOĞUNLUĞU
05.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:55

-Randevu defterinde uzun sıra oluştu.

-Randevu defterinde uzun sıra oluştu.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz,

"Eller dezenfektan ile temizlenecek. Daha önce müşteri alınmış koltuk temizlenmiş ve hazır vaziyette olacak. Berber maskesiyle, önlüğüyle çalışacak. Önlük her sabah değiştirilecek. Kullanılan aletler dezenfekte edilecek."

Semih ÇALIŞKAN  - Güven USTA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL,  

Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'tan itibaren randevu sistemiyle çalışmaya başlayacak. Şimdiden Pazartesi ve Salı günlerinin dolduğunu ifade eden berberlerin telefonu randevu talebi nedeniyle susmuyor.

Gereken hijyen şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Berberlerde 11 Mayıs öncesi randevu yoğunluğu yaşanıyor. Dünden bu yana vatandaşlar telefonla berberleri arayarak veya mesaj atarak sıra alıyor. Çoğu berber Pazartesi ve Salı günlerinin dolu olduğunu ifade ederken, 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren sıra verebiliyor. Berberlerin randevuları yazdıkları randevu defterlerinde ise uzun sıra oluştuğu görüldü.

"MÜŞTERİ MUTLAKA RANDEVU İLE GELECEK"İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz alınacak tedbirleri anlattı. Şükrü Akyüz, " Bu son derece sevindirici bir haber. Meslektaşlarımız ve bizden hizmet alan vatandaşlarımız çok sevindi. Müşteri mutlaka randevu ile gelecek. Yani gideyim berber boştur gibi düşünce olmayacak. Zaten 11 Mayıs günü açıklandıktan sonra esnafımız birkaç günü doldurdular. Dolayısıyla randevular alınsın. Gittiklerinde mutlaka içeri girerken maske ile girecekler. Eller dezenfektan ile temizlenecek. Daha önce müşteri alınmış koltuk temizlenmiş ve hazır vaziyette olacak. Berber maskesiyle, önlüğüyle çalışacak. Önlük her sabah değiştirilecek. Kullanılan aletler dezenfekte edilecek. En önemlisi de içeride hijyen koşullarının oluşması. Burada belediyelere büyük görevler düşüyor. Dükkanlar açıldıktan sonra belediyelerden dezenfekte işlemi yapılmasını isteyeceğiz. Dün akşamki trafiği ben biliyorum. Pazartesi ve salı günleri doldu. Yani randevu sistemi doldu. Sahura kadar telefonlarım susmadı. " dedi.

20 YAŞ ALTI ÇIRAKLAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ BERBERLER ÇALIŞACAK MI ?İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 20 yaş altındaki çırak ve 65 yaş üstü esnaf için ise çağrıda bulundu. Akyüz, "Dükkanlarımızda hem çırak hem yardımcı faktör oynayan çalışanlar mutlaka dükkanın olmazsa olmazı. Şimdi ben 65 yaş üstü bir berberim veya kuaförüm. ya tek çalışıyorum ya da bir tane elemanım var ama benim çalışmam lazım. Ama yasaklıyım. Dolayısıyla 65 yaş üstündeki bir esnafın mutlaka dükkanında diğerleri gibi çalışması gerekiyor. Berber, kuaför, güzellik salonu işletmecilerinin mutlaka vergi ödediğini ifade eden bir belgeyle iş yerlerine gitmelerinin ve çalışmalarının önü açılmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RESMİ TARİFELER UYGULANSIN"11 Mayıs sonrası tıraş fiyatlarına zam yapılmayacağını ifade eden Akyüz, resmi tarifeye uyulmasını gerektiğini ifade ederek, "Şu an en tehlikeli şey resmi tarifenin çok altında rakamlarla hizmet veren ve içeride çok sayıda eleman bulunduran, hijyen koşulları oluşturmadan çalışanlar. Mutlaka sık sık denetim yapılmasını talep ediyorum. Biz fırsatçı değiliz. Berber esnafı el emeği, göz nuruyla helalinden para kazanan mesleklerden. Resmi tarifeler uygulansın. Şartlara uysunlar çünkü bu salgın henüz daha tam bitmedi" diye konuştu.

"TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMADI"

Fatih'te berber dükkanı bulunan Ercüment Fatih Sakin, telefonla müşterilerine randevu veriyor. İsimleri randevu defterine not alan Sakin, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra telefonlarımız hiç susmadı. Hatta Pazartesi ve Salı'dan itibaren randevularımız doldu. Müşterilerimiz de sabırsızlanıyorlar. Biz önlemlerimizi aldık. Siperlik, maske, eldivenlerimizi aldık. Daha önce verdiğimiz randevular yarım saatte birdi. Onu bir saate çıkardık. Dükkanda bekleme olmaması için yapıyoruz bunu. Zaten belirli sayıda giriş çıkış olacak. Bir kişi çıkmadan, diğer kişiyi almayacağız. Mesajlar geliyor, telefonla arıyorlar. Bu kadar yoğunluk olunca mecbur randevularımızı da yazmaya başladık. Pazartesi ve Salı dolu. Çarşamba ve Perşembe günlerine aralıklarla yazmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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