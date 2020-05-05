11 Mayıs öncesi berberlere ve kuaförlere sıkı temizlik önlemi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye tarafından dezenfeksiyon işlemleri ve kit dağıtımı gerçekleştireceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar sonrasında 11 Mayıs tarihinde tekrardan faaliyetlerine başlayacak olan Gölbaşı berber ve kuaförlerinde, hijyen ve denetim çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktaran

Gölbaşı Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduğunu söyleyen Ramazan Şimşek "Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 11 Mayıs itibari ile açılacak olan tüm berber ve kuaför işletmelerimizde dezenfeksiyon işlemlerini sağlayacağımızı ve hijyen kitleri hediye edeceğimizi bildirmek isterim. Bu zorlu şartlar altında, Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda! Sizlerde ihtiyaçlarınızı beklentilerinizi 0312 485 54 30 irtibat numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler