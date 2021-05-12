11 Mayıs 2021 Haberleri
11 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Sadece galibiyetlerden sonra konuştuğu için eleştirilen Abdurrahim Albayrak'tan yine iddialı sözler
- Sergen Yalçın: Allah kime kısmet ederse o şampiyon olsun
- Terim, bugün yaşananları önceden görmüş! Arda, hocasının kehanetini canlı yayında paylaştı
- Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz
- Maç sonu kavgaya karışan Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı
- Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
- Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
- Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü
- Son Dakika: Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti
- İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor
- Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
- Vodafone Park'ta localar doldu, kısıtlamalara rağmen içeri girmeye çalışan taraftarlar da oldu
- İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
- Son Dakika: Liselerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak
- Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı
- Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi
- Fenerbahçe ısınmaya 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı
- Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi
- Zirve yarışında yüzü gülen tek takım Aslan! Galatasaray, deplasmanda Denizli'yi 4-1'le geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi
- Kadıköy'de kabus gibi gece! Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
- Lider Beşiktaş ağır yaralı! Kara Kartal, evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu
- İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
- Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı
- Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı
- Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi
- İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
- Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı
- Hindistan'ın Ganj Nehri kıyısına 71 cansız beden vurdu
- Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'na yaptığı daveti geri çekti
- Yusuf Yazıcı'nın Filistinlilere destek paylaşımı büyük beğeni topladı
- Her şeyden habersiz beton mikserini çalıştıran operatör, arkadaşının ölümüne neden oldu
- Ali Koç: İnşallah bir şekilde bu zihniyet değişir
- Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
- Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
- Son Dakika: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
- Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne Burak, Neymar ve Mbappe aday gösterildi
- Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor
- İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı