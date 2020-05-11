11 Mayıs 2020 Pazartesi 31124 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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11 Mayıs 2020 Pazartesi 31124 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

11 Mayıs 2020 Pazartesi 31124 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
11.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:58

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 11 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 11 Mayıs 2020 ve 31124 sayılı Resmi Gazete...

11 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 80 sayfadan oluşan 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31124 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/122, K: 2020/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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