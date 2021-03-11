11 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 11 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 11 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

11 MART PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin( Mersin, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyin'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden Hatay çevreleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE 8°C, 9°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 8°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 5°C Parçalı çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 7°C, 8°C Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR 3°C, 10°C Parçalı çok bulutlu, yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 8°C, 13°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 11°C, 21°C Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 3°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 11°C Parçalı çok bulutlu yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C Parçalı çok bulutlu yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR 3°C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 6°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 2°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 6°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu

SAMSUN 5°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu

TRABZON 7°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -3°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ 0°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -7°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN 1°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 3°C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 17°C Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 19°C Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

11 MART PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya Kesimi ile bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

11 MART PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri kar, Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hissedilir derece düşmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönünden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa), Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeydoğu yönünden kuvvetli fırtına (50-75 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

11 MART PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yağmur ve sağanak, güney kesimleri gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar; Balıkesir il geneli, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 6 ila 10 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette ve kuvvetli (30-50 km/sa), yerel olarak kısa süreli fırtına (40-65 km/sa)şeklinde esecek.

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