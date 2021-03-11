11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
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11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

11.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:18
11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan, Ünlü manken Ivana Sert'in de jüri olarak katıldığı 11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 11 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta devam ediyor. Tekrar Doya Doya Moda yalnızca kadınlarla devam ediyor! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 11 Mart Doya Doya Moda kim kazandı? 11 Mart Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 11 Mart Doya Doya Moda puan durumu!

11 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Devam eden oymanın sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 MART ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Birben:20

Özde:19

Elif:19

Rabia:16

Ayça:16

Ceren:14

Tuğçe:6

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