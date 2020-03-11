11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul, Çarşamba, Ekonomi, Güncel

11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

11.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:37
11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 11 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 09:11:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 09:21:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-11 08:51:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

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