11 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
11 Mart 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Futbol Aklı
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:30 Stadyum Özel
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
23:05 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com